В Казани возбудили уголовное дело за хищение 1,2 млн руб. при строительстве школы

В Казани возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа) за хищение 1,2 млн рублей, выделенных на строительство школы в ЖК «Весна», сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Госконтракт на строительство школы в ЖК «Весна» на Мамадышском тракте заключен между «Главинвестстрой Республики Татарстан» и обществом с ограниченной ответственностью «Ак Таш». По версии следствия, в период строительных работ с мая 2018 по октябрь 2019 сотрудники подрядной организации завышали стоимость выполненных работ и подделывали бухгалтерскую отчетность, в результате чего было похищено 1,2 млн рублей.

Материалы проверки прокуратуры направлены в следственные органы. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре.

Жилой комплекс «Весна» построен в Казани, недалеко от реки Нокса. Комплекс образовал новый квартал в Казани с собственной инфраструктурой и парковой зоной. Застройщиком комплекса выступил «Унистрой».

Зарина Акбирова «Ъ Волга-Урал»

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