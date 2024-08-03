В пятницу в Казани произошло 143 ДТП, три из них — с пострадавшими: наезд на велосипедиста на дворовой территории, два падения пассажиров в общественном транспорте из-за нарушения скоростного режима. Информация опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы Татарстана.

За прошедшие сутки шесть водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, а четыре водителя — без прав для управления транспортным средством.

Всего за сутки полиция задержала четырех граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

Зарина Акбирова «Ъ Волга-Урал»

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