В Сочи вырос спрос на недвижимость комфорт-класса

В Сочи около 70–75% всех сделок с недвижимостью связаны с покупкой жилья для личного проживания. В то же время наблюдается рост интереса на 10% к недвижимости комфорт-класса, что приводит к увеличению количества сделок в более дорогом сегменте рынка, рассказал «Ъ-Сочи» исполняющий директор AS.Realty Кирилл Павлючук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Популярность недвижимости в Сочи, считает эксперт, связана с его статусом курортного города с мягким климатом и природой. Здесь также развита инфраструктура: есть спортивные школы, парки и прогулочные зоны, что делает город привлекательным местом для жизни. Все чаще покупатели приобретают жилье для своих родственников, чтобы перевезти их ближе к морю и обеспечить комфортное проживание в благоприятных климатических условиях. Около 20–30% сделок совершаются именно с этой целью.

Особое внимание инвесторов привлекают апартаментные комплексы, которые управляются гостиничными операторами. Покупатели, вкладывая деньги в такие проекты, становятся инвесторами, поскольку управляющие компании берут на себя все задачи по управлению и сдаче апартаментов в аренду. Это делает подобные помещения лидерами в сегменте и обгоняет вторичный рынок.

Новостройки в Сочи также обладают высокой инвестиционной привлекательностью. На стадии строительства цена жилья значительно ниже, чем после ввода объекта в эксплуатацию. Годовой прирост стоимости недвижимости первичного рынка достигает 30–45% в зависимости от местоположения, застройщика и качества инфраструктуры.

Покупатели также рассматривают варианты индивидуального жилищного строительства (ИЖС), поскольку дом можно построить большей площадью за те же деньги, что и квартиру. Однако важно тщательно проверять участок на юридическую чистоту и правильное назначение, особенно учитывая, что 70% территории Сочи принадлежит национальному парку, отметил господин Павлючук.

«Предпочтения покупателей зависят от цели приобретения. В целом как для ПМЖ, так и для инвестиционной составляющей подходят как строящиеся ЖК, так и готовые. Однако зачастую многие покупатели уже знакомы с проблемами вторичного жилья в Сочи и предпочитают вкладываться в новостройки, которые строятся в рамках 214 ФЗ и с использованием эскроу счетов для безопасности и сохранения денежных средств»,— резюмировал Кирилл Павлючук.

Мария Удовик

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