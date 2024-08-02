В социальных сетях распространяются сообщения о том, что в Татарстане несовершеннолетний из Таджикистана избил подростка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Пострадавшего госпитализировали. Его мать рассказала, что подозреваемый угрожал ее сыну, пока тот проходил лечение в больнице. Женщина боится, что нападавшего не привлекут к уголовной ответственности.

Следственный комитет по Республике Татарстан проводит проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Максимальное наказание по ч. 1 этой статьи может составить до 5 лет лишения свободы, по ч. 2 — до 7 лет, по ч. 3 — до 8 лет.

Председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин дал поручение руководителю Следственного комитета по Республике Татарстан В А. Липскому доложить о ходе и результатах проверки этого дела.

Диана Соловьёва «Ъ Волга-Урал»

Читайте нас в Telegram