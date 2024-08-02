Футболист Умарали Рахмоналиев вернулся в казанский «Рубин» после Олимпиады

20-летний полузащитник Умарали Рахмоналиев вернулся в казанский «Рубин» после Олимпийских игр в Париже, сообщила пресс-служба клуба «Рубин».

Футболист играл в стартовом составе олимпийской сборной Узбекистана. На Олимпиаде команда уступила испанским футболистам со счетом 1:2. Игра прошла в рамках первого матча группового этапа, Умарали Рахмоналиев провел на поле 90 минут.

Также на летних Олимпийских играх сборная Узбекистана сыграла с футбольной командой из Египта со счетом 0:1 и с командой Доминика — 1:1.

Ранее сообщалось, что футболист Мирлинд Даку может покинуть казанский «Рубин». В июне нападающий выкрикивал оскорбления в адрес сербов и македонцев во время матча чемпионата Европы.

Диана Соловьёва «Ъ Волга-Урал»

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