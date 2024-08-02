В Татарстане дети-сироты получат земельные участки, на которых находятся дома

В Республике Татарстан дети-сироты бесплатно получат земельные участки, на которых находится принадлежащие им на праве собственности дома. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества республики.

Теперь дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, начнут бесплатно получать земельные участки из государственной или муниципальной собственности, если эти участки предназначены для жилых домов, которые уже принадлежат им.

Новый Закон Республики Татарстан №53-ЗРТ был принят 26 июля. Отмечается, что он реализует право на обеспечение жильем, установленное Федеральным законом №159-ФЗ.

Влас Северин «Ъ Волга-Урал»

Читайте нас в Telegram