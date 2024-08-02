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До конца года в Сочи планируют благоустроить два парка и набережную вдоль реки

В Сочи до конца 2024 года планируют приобрести малые архитектурные формы, торшерные группы, выполнить комплексное благоустройство двух парковых территорий и одной общественной. Также запланирована реконструкция набережной вдоль реки, рассказали в пресс-службе министерства курортов Краснодарского края, не уточнив, о каких именно территориях идет речь.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также на пляжных территориях Сочи до конца года хотят устроить дополнительные системы видеонаблюдения. В ведомстве напомнили, что на курорте уже завершили благоустройство одной из главных улиц — Навагинской. Выполнен второй этап обустройства пляжных территорий Сочи системой видеонаблюдения.

Всего в течение текущего года в крае запланировано реализовать 49 мероприятий. В первом полугодии уже реализовано более 10 мероприятий. Продолжается обустройство объектов на 16 территориях, участвующих в эксперименте по развитию курортной инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков

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