ЦИК Татарстана определила порядок партий в бюллетене на выборах в Госсовет
Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан определила порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госсовет. Об этом сообщает агентство «Татмедиа».
В результате жеребьевки партии будут указаны в следующем порядке:
- Региональное отделение партии «Новые люди»;
- Региональное отделение ЛДПР;
- Региональное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»;
- Региональное отделение «Единой России»;
- Региональное отделение КПРФ.
На выборах 8 сентября избиратели получат два бюллетеня: один с названиями партий по единому округу, другой с кандидатами в одномандатных округах.
Всего для выборов в Госсовет в республике откроют более 2700 избирательных участков, а в Госсовет изберут 100 депутатов.
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