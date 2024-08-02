ЦИК Татарстана определила порядок партий в бюллетене на выборах в Госсовет

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан определила порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госсовет. Об этом сообщает агентство «Татмедиа».

В результате жеребьевки партии будут указаны в следующем порядке:

Региональное отделение партии «Новые люди»;

Региональное отделение ЛДПР;

Региональное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»;

Региональное отделение «Единой России»;

Региональное отделение КПРФ.

На выборах 8 сентября избиратели получат два бюллетеня: один с названиями партий по единому округу, другой с кандидатами в одномандатных округах.

Всего для выборов в Госсовет в республике откроют более 2700 избирательных участков, а в Госсовет изберут 100 депутатов.

Влас Северин «Ъ Волга-Урал»

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