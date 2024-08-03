За первое полугодие 2024 года Чувашия экспортировала 374,5 тонн муки.

За первое полугодие 2024 года Чувашская Республика экспортировала 374,5 т муки на сумму 78,8 тыс. долларов США. Глава республики Олег Николаев во время интервью с «Ъ Волга-Урал» сообщил, что за последние два года Чувашия начала экспортировать муку и иные виды переработанной продукции из зерна в Узбекистан, Таджикистан и другие страны.

Из общего количества экспортированной муки 330,5 т отправлено в Узбекистан, а 44 т — в Казахстан. Это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего в 2023 году Чувашская Республика экспортировала 858,4 т муки на сумму 169,7 тыс. долларов США. Основным получателем стал Узбекистан, поставки составили 814 т, за ним следуют Таджикистан — 44 т и Казахстан — 0,4 т.

Экспорт же солода в 2023 г. составил 27,05 т на сумму 15,2 тыс. долларов США, экспорт осуществлялся только в Узбекистан.

В 2023 году экспорт отрубей составил 2 036,4 т на сумму в 108,3 тыс. долларов США, из которых почти все было отправлено в Казахстан. За первое полугодие 2024 г. экспорт значительно возрос до 941,1 т (82,7 тыс. долларов США), включая 484,2 т в Казахстан, 368,3 т в Узбекистан и 88,6 т в Киргизию. Это число в 14,3 раза выше, чем за аналогичный период 2023 года (66 т).

Полный текст интервью читайте в материале «Мы строим свою инфраструктуру для экспорта».

Влас Северин «Ъ-Казань»

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