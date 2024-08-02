Красная Поляна попала в топ-10 направлений для отдыха не у моря

Сочинский курорт Красная Поляна вошел в топ-10 популярных российских направлений для отдыха не у моря в августе 2024 года. Краснодар в этом рейтинге занял третью строчку, сообщает пресс-служба сервиса Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Август — месяц, в котором, по информации Твил, большинство предпочитает отдыхать на море. И однако есть люди, которые даже в август предпочитают пресные водоемы — реки и озера. Здесь сейчас можно отдыхать в комфортных и экологических условиях. При этом людей на речных и озерных пляжах может быть меньше, чем на морском берегу»,— говорится в исследовании.

Рейтинг возглавила Казань. Средняя стоимость ночи здесь составляет 4,1 тыс. руб., средняя продолжительность поездки — четыре ночи. На втором месте Кисловодск (3,1 тыс. руб., семь ночей), на третьем — Краснодар (3,2 тыс. руб., две ночи). Красная Поляна на седьмом месте. За ночь здесь придется отдать 5,8 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки составляет три ночи.

Вячеслав Рыжков

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