Пенсионерка повредила ногу на горной тропе в Свирском ущелье Сочи

В природном заповеднике Свирского ущелья пенсионерка из Москвы оступилась на горной тропе и получила ушиб голени. Благодаря информации с информационного баннера она оперативно вызвала спасателей, которые оказали ей первую помощь, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в своем Telegram-канале.

Вчера, 1 августа, во второй половине дня жительница Москвы, отправившаяся на прогулку с тремя внуками по заповеднику, подвернула ногу на горной тропе у дольмена. Инцидент произошел рядом с информационным баннером, установленным МКУ «Служба спасения города Сочи». 65-летняя туристка смогла позвонить спасателям и сообщить о своем местонахождении, поскольку самостоятельно передвигаться не могла.

Дежурная смена спасателей ПСО №2 Лазаревского района оперативно прибыла на место происшествия. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, наложив иммобилизующую шину на ногу, и доставили ее на носилках к машине скорой помощи.

Мария Удовик

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