Масштабную модернизацию котельной проводят в Сочи

В поселке Измайловка Сочи началась масштабная модернизация котельной №25, направленная на повышение ее эффективности и экологичности. В рамках обновления предусмотрен переход на более экологичное топливо и полная автоматизация процессов, сообщает МЦУ Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Важной частью проекта является замена устаревшего топлива на сжиженный углеводородный газ (СУГ). Это позволит существенно уменьшить вредные выбросы в атмосферу и улучшить экологическую обстановку в регионе.

В котельной также модернизируют основное и вспомогательное оборудование. Старые котлы и трубопроводы заменят современным и более производительным аналогом.

Одним из самых значительных изменений станет перевод котельной на автоматический режим работы. Новая система управления позволит сократить влияние человеческого фактора и обеспечить бесперебойное функционирование без необходимости постоянного присутствия персонала.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram