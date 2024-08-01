В Пензенской области темп роста производства пищевых продуктов составил 105,2%

Перерабатывающая промышленность Пензенской области по итогам первых шести месяцев 2024 года продемонстрировала рост промышленного производства пищевых продуктов по полному кругу производителей — плюс 105,2%, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Темпы роста переработки мяса и мясной продукции составили 105,5%. Отмечается, что в регионе стали производить на 100,9% больше мяса птицы, на 103,8% больше мясной продукции. Что касается переработки и консервирования мяса, то здесь темпы производства выросли на 142,2%.

За указанный период производство молочной продукции в Пензенской области увеличилось на 112,1%. Значительных показателей в мясной и молочной отраслях удалось достичь благодаря росту производства готовых кормов для животных.

Рост был зафиксирован и в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — на 112%. За первые шесть месяцев этого года крупные и средние предприятия пищевой промышленности региона отгрузили пищевых продуктов на 74,9 млрд руб.

Павел Фролов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram