Семилетнего ребенка госпитализировали после ДТП в Сочи

В Лазаревском районе Сочи сбили семилетнего ребенка. Пострадавшего доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГАИ Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ

В среду, 31 июля, на улице Авроры водитель авто совершил наезд на семилетнего мальчика, который выбежал на дорогу из лесопарковой зоны, где он играл с друзьями. На место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что количество погибших на трассах Сочи выросло на 40% по сравнению с данными за прошлых год. С 1 января по 30 июля на трассе А-147 зарегистрировали 1,3 тыс. ДТП, в результате которых 17 человек погибли, а 192 получили травмы. На трассе А-149 за тот же период произошло 114 аварий, в результате которых погибли четыре и пострадали 53 человека.

Мария Удовик

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