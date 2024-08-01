«Ситуация таит в себе риски для работников»
Адвокат Алексей Карабаев о последствиях популяризации налога на профессиональный доход
С 2019 года в Российской Федерации действует такой упрощенный режим налогообложения как налог на профессиональный доход (НПД), называемый еще самозанятостью. Первое время НПД был в экспериментальном порядке введен в ряде регионов страны — Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане, а затем право использовать такой режим получили жители всех регионов страны.
Стать плательщиком налога на профессиональный доход может лицо, предлагающее собственные услуги или товары собственного производства, но при этом не использующее труд наемных работников. Главные плюсы налогового режима — низкая ставка налогообложения (6% при сотрудничестве с юридическими лицами и 4% при сотрудничестве с физическими лицами) и максимальная простота регистрации в мобильном приложении «Мой налог» или в приложениях ряда российских банков.
Нет сомнений, что введение официального режима налогообложения для самозанятых оказало определенное воздействие на российскую экономику в целом и на бизнес в частности. В первую очередь, введение такого налогового режима позволило миллионам самозанятых россиян «выйти из тени», начать платить налоги и получать официальные доходы.
Для очень многих российских граждан, особенно занятых в сфере предоставления услуг физическим и юридическим лицам, появление данного налогового режима позволило вести свой бизнес легально, не опасаясь санкций со стороны налоговых органов и расширяя рекламу, взаимодействие с заказчиками.
Кроме того, на режим самозанятости перешла часть индивидуальных предпринимателей, которые не привлекали наемных работников, не были задействованы в сфере перепродажи товаров и услуг и имели доходы менее 2,4 млн рублей в год, что позволило им соответствовать предъявляемым к самозанятым критериям. Также эти индивидуальные предприниматели избавились от необходимости сдачи налоговой отчетности, от налоговых проверок, и это тоже стало важным аргументом в пользу их перехода на режим НПД.
Следует также отметить и определенное влияние введения НПД на трудовые отношения. Часть российских компаний предпочла заменить прежде распространенные договоры гражданско-правового характера (ГПХ), которые заключались с привлекаемыми для выполнения услуг людьми, сотрудничеством с самозанятыми. Это позволило им сэкономить на уплате обязательных социальных взносов и налогов на доходы физических лиц. Ведь НДФЛ составляет 13%, тогда как НПД при сотрудничестве с юридическими лицами — 6% от дохода.
Такая ситуация, тем не менее, таит в себе определенные риски как раз для работников. Многим компаниям становится невыгодно нанимать работников по трудовому договору и даже по договору ГПХ, поэтому они требуют от принимаемых на работу соискателей оформлять статус самозанятых — плательщиков налога на профессиональный доход. Следовательно, сокращается количество наемных работников, имеющих соответствующие социальные гарантии от работодателей. Данная ситуация является не очень положительной с точки зрения поддержания социальной стабильности в российском обществе.