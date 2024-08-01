«Ситуация таит в себе риски для работников»

С 2019 года в Российской Федерации действует такой упрощенный режим налогообложения как налог на профессиональный доход (НПД), называемый еще самозанятостью. Первое время НПД был в экспериментальном порядке введен в ряде регионов страны — Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане, а затем право использовать такой режим получили жители всех регионов страны.

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Стать плательщиком налога на профессиональный доход может лицо, предлагающее собственные услуги или товары собственного производства, но при этом не использующее труд наемных работников. Главные плюсы налогового режима — низкая ставка налогообложения (6% при сотрудничестве с юридическими лицами и 4% при сотрудничестве с физическими лицами) и максимальная простота регистрации в мобильном приложении «Мой налог» или в приложениях ряда российских банков.

Нет сомнений, что введение официального режима налогообложения для самозанятых оказало определенное воздействие на российскую экономику в целом и на бизнес в частности. В первую очередь, введение такого налогового режима позволило миллионам самозанятых россиян «выйти из тени», начать платить налоги и получать официальные доходы.

Для очень многих российских граждан, особенно занятых в сфере предоставления услуг физическим и юридическим лицам, появление данного налогового режима позволило вести свой бизнес легально, не опасаясь санкций со стороны налоговых органов и расширяя рекламу, взаимодействие с заказчиками.

Кроме того, на режим самозанятости перешла часть индивидуальных предпринимателей, которые не привлекали наемных работников, не были задействованы в сфере перепродажи товаров и услуг и имели доходы менее 2,4 млн рублей в год, что позволило им соответствовать предъявляемым к самозанятым критериям. Также эти индивидуальные предприниматели избавились от необходимости сдачи налоговой отчетности, от налоговых проверок, и это тоже стало важным аргументом в пользу их перехода на режим НПД.

Следует также отметить и определенное влияние введения НПД на трудовые отношения. Часть российских компаний предпочла заменить прежде распространенные договоры гражданско-правового характера (ГПХ), которые заключались с привлекаемыми для выполнения услуг людьми, сотрудничеством с самозанятыми. Это позволило им сэкономить на уплате обязательных социальных взносов и налогов на доходы физических лиц. Ведь НДФЛ составляет 13%, тогда как НПД при сотрудничестве с юридическими лицами — 6% от дохода.

Такая ситуация, тем не менее, таит в себе определенные риски как раз для работников. Многим компаниям становится невыгодно нанимать работников по трудовому договору и даже по договору ГПХ, поэтому они требуют от принимаемых на работу соискателей оформлять статус самозанятых — плательщиков налога на профессиональный доход. Следовательно, сокращается количество наемных работников, имеющих соответствующие социальные гарантии от работодателей. Данная ситуация является не очень положительной с точки зрения поддержания социальной стабильности в российском обществе.