Правительство РФ поддержит АПК Саратовской области на 2,5 млрд рублей

В 2024 году Саратовская область получит от российского правительства около 2,5 млрд руб. на поддержку АПК и развитие сельских территорий. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев во время обсуждения ряда важных вопросов с губернатором Романом Бусаргиным, сообщает пресс-служба главы региона.

В рамках рабочей поездки в Саратовскую область Дмитрий Патрушев на встрече с Романом Бусаргиным затронул вопросы использования природных ресурсов, охраны окружающей среды. Кроме того, вице-премьер не обошел стороной промышленный потенциал и развитие агропромышленного комплекса области.

Дмитрий Патрушев назвал Саратовскую область одним из ведущих промышленных и аграрных регионов Приволжского федерального округа. По словам зампредседателя правительства РФ, она сильна машиностроением, электроэнергетикой, а также химической промышленностью.

Роман Бусаргин рассказал вице-премьеру об активном участии региона в нацпроекте «Экология», о развитии в области противопожарных служб, о реализации в регионе федерального проекта «Чистая страна». Губернатор отметил, что в области на сегодняшний день активно работают по воспроизводству лесов.

Роман Бусаргин назвал федеральные меры поддержки действенным механизмом, благодаря которому в регионе расширяются рынок и производство, развиваются местные аграрии. Он добавил, что к настоящему времени сельхозтоваропроизводителям области уже выдали свыше 1,7 млрд руб.

Павел Фролов

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