В горах Сочи стартовал гастрономический фестиваль

На курорте Роза Хутор стартовал гастрономический фестиваль, который продлится до 4 августа. В 2024 году основной темой фестиваля стали «Кухни Юга», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

До воскресенья каждый ресторан — партнер фестиваля предлагает специальное меню, состоящее из четырех блюд по фиксированной цене. Такое решение позволит гостям попробовать несколько блюд, которые приготовили с использованием местных ингредиентов и авторским подходом к приготовлению.

В это время в Горной Олимпийской деревне проходит гастрономическая ярмарка. Здесь посетители могут приобрести натуральные продукты от местных производителей.

Программа фестиваля также предусматривает развлекательные события. Гости смогут принять участие в розыгрышах, мастер-классах и послушать музыкальные выступления.

Мария Удовик

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