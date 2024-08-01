Зампред правительства Дмитрий Патрушев в Саратове заслушал доклад губернатора

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев провел рабочее совещание в Саратовской области, посвященное ситуации в агропромышленном комплексе. Губернатор Роман Бусаргин доложил о положительной динамике развития отрасли в регионе.

В этом году Саратовская область ожидает увеличить объем произведенной сельскохозяйственной продукции более чем на 8,3 млрд рублей — до 249 млрд рублей. Прогнозный показатель по зерновым составляет 4 млн тонн, по подсолнечнику — 1,9 млн тонн.

Несмотря на сложные погодные условия, включая возвратные заморозки и засуху, структура посевных площадей была выполнена, а пострадавшие посевы были пересеяны. Уборочная кампания идет опережающими темпами, валовый сбор зерновых уже превышает 2,6 млн тонн, урожайность — на уровне среднемноголетних значений.

«Несмотря на крайне непростые климатические условия 2024 года, прогноз на урожай зерновых сохраняется на уровне 132 млн т»,— привела пресс-служба губернатора слова Дмитрия Патрушева. Чиновник подчеркнул, что российский агропром в целом демонстрирует положительную динамику.

Никита Маркелов

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