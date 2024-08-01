В Саратовской области цены на бензин продолжают увеличиваться

В Саратовской области зафиксировано очередное подорожание бензина. Соответствующий вывод можно сделать из данных, опубликованных на сайте Росстата.

По состоянию на 29 июля средняя цена на бензин в Саратовской области составила 54,77 руб. В Волгоградской области это 57,69 руб., в Пензенской — 56,59 руб., в Астраханской — 58,04 руб.

В разрезе видов топлива ситуация выглядит следующим образом: в Саратовской области АИ-92 стоит 52,64 руб., АИ-95 — 56,97 руб., АИ-98 — 71,19 руб., дизельное топливо — 63,79 руб. В Волгоградской области АИ-92 стоит 53,48 руб., АИ-95 — 59,52 руб., АИ-98 — 70,71 руб., дизельное топливо — 63,48 руб. В Пензенской области цены выглядят так: АИ-92 — 52,51 руб., АИ-95 — 56,34 руб., АИ-98 — 72,25 руб., дизельное топливо — 64,34 руб. В Астраханской области по маркам можно наблюдать такую разбивку: АИ-92 — 53,72 руб., АИ-95 — 58,60 руб., АИ-98 — 71,62 руб., дизельное топливо — 63,96 руб.

При сравнении регионов присутствия «Ъ — Средняя Волга» ситуация имеет следующий вид: самый дешевый АИ-92 — в Пензенской области, самый дорогой — в Астраханской; самый дешевый АИ-95 — в Пензенской области, самый дорогой — в Волгоградской области; самый дешевый АИ-98 — в Волгоградской области, самый дорогой — в Пензенской области; самая дешевая солярка — в Волгоградской области, самая дорогая — в Пензенской области.

Отметим, что по состоянию на 22 июля средние цены на бензин в регионах присутствия «Ъ — Средняя Волга» были следующими: в Саратовской области — 54,48 руб., в Волгоградской — 57,35 руб., в Пензенской — 56,37 руб., в Астраханской — 57,54 руб.

Таким образом, за последнюю неделю бензин в среднем подорожал во всех регионах присутствия «Ъ — Средняя Волга»: в Саратовской области — на 29 коп., в Волгоградской — на 34 коп., в Пензенской — на 22 коп., в Астраханской — на 50 коп.

Павел Фролов

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