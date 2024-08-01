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В лесах Сочи устанавливают информационные аншлаги для быстрого вызова спасателей

К летнему сезону в лесах и на популярных туристических маршрутах Сочинского национального парка и Кавказского заповедника появились новые информационные аншлаги. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Эти таблички разместили в зонах сотовой связи. Они содержат прямые контакты муниципальной Службы спасения, что значительно упрощает связь с экстренными службами и ускоряет их реакцию на вызовы.

Под защитой аварийно-спасательного отряда №1 находятся свыше 340 тыс. жителей и гостей города, а также 130 социальных объектов. В июне муниципальная служба спасения получила новую технику повышенной проходимости. Мэр Сочи Андрей Прошунин отметил, что город продолжит укреплять ее материально-техническую базу.

Мария Удовик

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