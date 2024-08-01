Поезд Имеретинский курорт — Туапсе не будет ходить 4 августа

В сутки 4 августа приостанавливается курсирование пригородного поезда №6832 сообщением Имеретинский курорт — Туапсе. Об этом сообщает пресс-служба департамент транспорта Сочи. Приостановка сообщения вызвана технологическими причинами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Просьба пассажирам заранее планировать поездку, с учетом изменений в расписании движения пригородных поездов»,— призвали в дептрансе.

Поезд №6832 сообщением Имеретинский курорт — Туапсе отправляется в 18:56 и прибывает в Туапсе в 22:42. Он курсирует ежедневно.

Вячеслав Рыжков

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