Волгоградская область демонстрирует рост экспорта продукции АПК

В период с января по июль 2024 года организации агропромышленного комплекса Волгоградской области экспортировали в страны ближнего и дальнего зарубежья более 1 млн тонн продукции. Показатель такого же периода минувшего года был на 42,6% меньше, сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Бочарова.

На заседании межведомственной рабочей группы под руководством замгубернатора Василия Иванова, участники которого рассмотрели промежуточные итоги реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», были озвучены основные экспортируемые продукты. Речь идет о пшенице, растительном масле, жмыхе, фруктовых соках, продуктах глубокой переработки зерна кукурузы и корме для животных.

На сегодняшний день продукцию Волгоградской области закупают самые разные страны дальнего и ближнего зарубежья. Среди них Азербайджан, Казахстан, Турция, Египет, Пакистан, Ливия, Республика Беларусь, Туркменистан, Китай, Сербия, Узбекистан, Киргизия, Индия и Египет.

Ранее глава региона Андрей Бочаров поручил реализовать инвестиционные проекты в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, создания транспортной инфраструктуры, новых рабочих мест. Благодаря созданию центра переработки зерна кластерного типа, чем сегодня занимаются в регионе, Волгоградская область выйдет на новые рынки сбыта.

Павел Фролов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram