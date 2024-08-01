Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Водоснабжение в Сочи полностью восстановили после аварии на улице Голенева

После проведения ремонтных работ на водоводе на улице Голенева в Сочи водоснабжение восстановлено в полном объеме. Об это сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Жители улицы Голенева заметили снижение давления в системе водоснабжения и обратились в диспетчерскую службу водоканала. Сотрудники предприятия обнаружили утечку воды на участке водовода.

Для устранения аварии специалисты временно ограничили подачу воды в нескольких домах по улицам Голенева, Макаренко, Пластунской и Транспортной. Сейчас восстановительные работы завершили.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...