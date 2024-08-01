Водоснабжение в Сочи полностью восстановили после аварии на улице Голенева

После проведения ремонтных работ на водоводе на улице Голенева в Сочи водоснабжение восстановлено в полном объеме. Об это сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Жители улицы Голенева заметили снижение давления в системе водоснабжения и обратились в диспетчерскую службу водоканала. Сотрудники предприятия обнаружили утечку воды на участке водовода.

Для устранения аварии специалисты временно ограничили подачу воды в нескольких домах по улицам Голенева, Макаренко, Пластунской и Транспортной. Сейчас восстановительные работы завершили.

Мария Удовик

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