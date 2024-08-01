Из-за жары слива в Сочи созрела на две недели раньше

Летом 2024 года в Сочи из-за жаркой погоды слива созрела на две недели раньше. В целом созревание косточковых культур из-за жаркого и засушливого лета этого года происходит на две недели раньше обычного срока, отметили в пресс-службе Субтропического центра РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники Центра уже приступили к сбору урожая из генофонда сортов сливы. На коллекционно-маточном участке сейчас произрастают 12 сортов сливы. В основном это отечественные сортообразцы, в том числе и селекции Субтропического научного центра РАН, а также интродуцированные с ближнего и дальнего зарубежья.

Урожай, отметили в Центре, хороший, однако засуха сказалась на размере плодов — они меньше, чем обычно. Эксперты при этом обращают внимание, что погода может повлиять на урожай следующего года. Он, предположительно, будет ниже, чем в этом году.

В Центре уже полностью собрали урожай алычи, основных сортов персика раннего и среднего срока созревания. Некоторые позднеспелые сорта еще ждут уборки.

Вячеслав Рыжков

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