Черное море у берегов Сочи прогрелось до +27 градусов

Температура морской воды у побережья Черного моря в Сочи достигла +27 градусов. Это один из самых высоких показателей в Краснодарском крае. Такая же температура в Геленджике, на градус выше лишь в Туапсе, следует из данных Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

У берегов Анапы и Новороссийска морская вода прогрелась до +26 градусов. Столько же и на Азовском побережье — в Ейске, Приморско-Ахтарске, Темрюке.

В целом погода в Сочи 1 августа ясная, без осадков. Температура воздуха днем около +27 градусов. В ближайшие дни дождей не предвидится. По Краснодарскому краю в первый день последнего месяца лета воздух прогреется до +32 градусов. Местами в регионе могут пройти кратковременные дожди, грозы, в дневное время осадков не ожидается.

Вячеслав Рыжков

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