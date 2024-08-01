В Астраханской области заработают электронные транспортные накладные

В Астраханской области запустят пилотный проект по электронным транспортным накладным для грузовых перевозок. Соответствующее предложение губернатора Игоря Бабушкина поддержал зампредседателя правительства РФ Виталий Савельев.

В рамках совещания по развитию транспортного комплекса Астраханской области, которое состоялось в Москве, Виталий Савельев назвал инициативу Игоря Бабушкина своевременной и правильной. По его словам, введение обязательного использования электронных транспортных накладных положительно отразится на развитии рынка грузоперевозок, сократит число дорожных аварий. Кроме того, благодаря этому появятся условия для роста уровня налогооблагаемой базы, дорожная инфраструктура будет менее нагружена.

Виталий Савельев на прошедшем совещании подчеркнул, что в поддержку пилотного проекта выступили Минтранс России и ФНС России. Он отметил важность распространения данной процедуры в дальнейшем на остальные российские регионы.

Зампредседателя правительства РФ напомнил, что через Астраханскую область Россия имеет выход к Каспийскому морю. Он указал на рост объема транспортировки грузов морским транспортом в регионе. Например, за 6 месяцев текущего года на 22,5% вырос объем перевалки в морском порту Астрахань, если сравнивать с показателем такого же периода минувшего года.

Павел Фролов

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