Сочи возглавил топ популярных направлений для отдыха в августе
Сочи занял первое место в рейтинге популярных российских направлений для отдыха в августе. На долю курорта приходится 21% всех августовских бронирований, говорится в исследовании сервиса Твил.ру.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
На втором месте рейтинга Анапа с 11% бронирований, а на третьем — Санкт-Петербург с 5%. Москвы в первой десятке нет.
В августе средняя стоимость ночи в Сочи составляет почти 5 тыс. руб., средняя продолжительность поездки — восемь ночей. В Анапе за ночь придется заплатить более 4,4 тыс. руб., продолжительность поездки — девять ночей. В Санкт-Петербурге ночь стоит более 4,9 тыс. руб., продолжительность поездки — пять ночей.
В рейтинг вошли и другие города Краснодарского края. На четвертом месте Геленджик (5,3 тыс. руб. за ночь, восемь ночей), на восьмом месте Ейск (3,6 тыс. руб., девять ночей).
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