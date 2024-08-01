В Сочи временно отключат электричество для проведения внеплановых работ

В четверг, 1 августа, в Сочи на нескольких улицах отключат подачу электроэнергии. Временные изменения связаны с проведением внеплановых ремонтных работ, чтобы предотвратить возможные технологические нарушения, сообщает МЦУ Сочи.

Электричество отключат на следующих переулках и улицах до 19:00: Грушевый, Совхозный, Табачный, Юртовский, Абовяна, Пластунская, Шаумяна, Вишневая. С ограничениями также столкнутся жители переулка Южный на улицах Пластунская, Труда и Шаумяна.

Ранее на фоне повышенного потребления в Сочи вводили временные ограничения на подачу электроэнергии. В городе действовали временные графики подачи электроснабжения. Такие меры были направлены на предотвращение аварий в условиях повышенного спроса.

Мария Удовик

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