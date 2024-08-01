В Сочи ремонтируют водовод, обеспечивающий водоснабжением село Пластунка

Специализированные бригады водоканала Сочи приступили к ремонту магистрального водовода, обеспечивающего водоснабжение для более чем двух тыс. жителей села Пластунка и окрестных улиц. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи

Аварийную ситуацию обнаружили на водоводе в районе улицы Краснодонская, который является ключевой частью системы, обеспечивающей поступление воды с водозаборного сооружения в районе хребта Алек. Этот объект является одним из первых в регионе и служит источником воды для села Пластунка.

Специалисты оперативно провели земельные работы и расчистили поврежденный трубопровод. Во время восстановительных работ водоснабжение не отключают.

Мария Удовик

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