Торги на строительство школы парашютистов в Волжском за 213 млн провалились

Управление капитального строительства Волгоградской области не смогло найти подрядчика, который бы возвел учебный центр для парашютистов на территории авиационно-спортивного клуба им. А.М. Числова (бывший «Юный Ястреб»). По данным сайта «Госзакупки», торги на 212,8 млн руб. провалились.

Напомним, планы на строительство учебного центра были масштабные. По техническому заданию, общая площадь двухэтажного здания должна была составлять 1239,80 кв. м. Помимо строительства самой школы парашютистов и обеспечения ее необходимым оборудованием, подрядчику предстояло подключить объект к коммуникациям.

На прошлой неделе период для подачи заявок на участие в закупке завершился, далее по плану к их рассмотрению приступила бы комиссия. Но в результате по данному электронному аукциону победителя так и не выбрали, поскольку ни одной заявки за время его проведения так и не поступило.

Нина Шевченко

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