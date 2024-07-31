К ответственности привлекли восемь водителей электросамокатов в Сочи

В Сочи правоохранительные органы привлекли к административной ответственности восемь водителей электросамокатов. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В среду, 31 июля, сотрудники ГАИ совместно с представителями сервиса кикшеринга «Whoosh» провели рейд в Центральном районе города, чтобы снизить аварийность среди пользователей СИМ. В течение часа инспекторы привлекли к административной ответственности водителей электросамокатов по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД лицом, участвующем в процессе дорожного движения).

За первые шесть месяцев 2024 года в Сочи произошло 10 ДТП с участием электросамокатов, в результате которых пострадали 10 человек, включая двоих несовершеннолетних. Основной причиной этих происшествий стало неправильное размещение на проезжей части и выезд на встречную полосу.

Мария Удовик

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