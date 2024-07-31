Cпелеологи приступили к изучению Мацестинских пещер в Сочи

В Сочи стартовала экспедиция по изучению Мацестинских пещер. Сочинское географическое общество совместно с ведущими научными центрами страны организовало исследование, которое продлится два дня. По завершении полевых работ ученые приступят к анализу собранных данных, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства курортов Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства курортов Краснодарского края

Мацестинские пещеры, известные своей термогидрокарстовой природой, изучаются с начала XX века. Их образование связано с сероводородными источниками Мацесты, чьи горячие подземные воды постепенно вымывали скальную породу.

Первые исследования пещер проводил в 1903 году президент французского географического общества Эдуард Алфред Мартель по просьбе царского правительства. Изучение целебных свойств горячих источников положило начало развитию Сочи как популярного бальнеологического курорта.

Исследование пещер сопряжено с рядом технических трудностей, главная из которых — наличие сероводородных выбросов. Из-за этого условия пребывание в пещерах без средств индивидуальной защиты органов дыхания ограничено 15 минутами, что делает их недоступными для туристов.

Мария Удовик

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