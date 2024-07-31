Пензенский Губернатор подверг критике темпы работ на пруде у 6-й больницы

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выразил недовольство тем, как идет работа по сохранению пруда возле 6-й больницы в Арбеково. Критика прозвучала в ходе заседания регионального правительства, сообщает пресс-служба.

Господин Мельниченко отметил, что представленный доклад не имеет ничего общего с реальным положением дел. Он потребовал проинформировать его о том, когда объект будет сдан. «Там должно параллельно идти благоустройство берега озера, но основные работы не доделаны»,— сказал губернатор.

По словам главы региона, в 2024 году горожан так и не порадовали нормальным прудом. Он подчеркнул, что уже побывал на месте работ, сделав вывод, что его поручение не выполнено. Губернатор потребовал, чтобы кабинет министров и главы муниципалитетов строго контролировали ход работ на социально значимых объектах.

Павел Фролов

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