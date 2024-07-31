В Энгельсе ожидается расширение производства кузовов для грузовых машин

В Энгельсе намерены расширить производство автотранспорта. Об этом со ссылкой на первого замминистра инвестиционной политики Саратовской области Веру Лазукину сообщила пресс-служба.

По словам чиновницы, инвестор собирается увеличить производственные мощности. Также он планирует заняться наращиванием объемов производства продукции машиностроения. Речь идет, например, о кузовах и дополнительном оборудовании для грузовых машин.

Отмечается, что специалисты уже полностью построили цех, площадь которого составляет 3,8 тыс. квадратных метров. Сейчас они задействованы в асфальтировании территории и внутренних отделочных работах. На все это было затрачено 250 млн руб. Ожидается, что новыми рабочими местами обеспечат 45 человек.

Вера Лазукина подчеркнула, что помощь в поиске необходимой площадки и подготовке пакета документов для признания проекта масштабным оказала АО «Корпорация развития Саратовской области». «В настоящее время осуществляется подготовка пакета документов на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»,— заключила чиновница.

Павел Фролов

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