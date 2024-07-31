Жителю Приангарья, стрелявшему в военкома, продлили наказание еще на год

Суд ужесточил наказание 26-летнему жителю Усть-Илимска Руслану Зинину (внесен в список экстремистов и террористов), который в сентябре 2022 года устроил стрельбу в военкомате своего города и тяжело ранил при этом военкома Александра Елисеева, сообщают «Ведомости». Фигурант был приговорен к 19 годам лишения свободы, однако по решению апелляционного военного суда, Руслану Зинину назначено 20 лет.

Как установило следствие, 26 сентября 2022 года осужденный пришел на встречу в актовый зал местного военного комиссариата. С собой он принес в рюкзаке обрез одноствольного ружья. В зале он подошел к выступавшему военкому и трижды прицельно выстрелил в него. Затем Руслан Зинин разлил горючую жидкость в нескольких местах актового зала и поджег. При попытке покинуть здание он был задержан сотрудниками Росгвардии.

По версии следствия, Руслан Зинин «планировал сорвать призывные мероприятия», чтобы спасти от мобилизации своего родственника. В октябре 2023 года Росфинмониторинг внес Руслана Зинина в список экстремистов и террористов.

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Кирилл Вериго