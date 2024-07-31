Глава Татищевского района устроил на работу фигуранта дела о злоупотреблении

Исполняющим обязанности директора МКУ «Комфортный Город» в Татищевском районе Саратовской области стал Геннадий Шония, бывший директор МКУ «Городское хозяйство» в Энгельсском районе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Татищевского района Павел Сурков.

В марте 2024 года СУ СКР по региону возбудило уголовное дело в отношении господина Шонии по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2022 года фигурант инициировал обустройство цветников и посадке клумб в Энгельсе силами сторонней организации, директором которой являлась его родственница. С этой организацией были заключены муниципальные контракты, однако работы она не проводила.

Фигурант давал указания подчиненным о выполнении работ силами муниципального учреждения. Ущерб от таких действий оценили в 19 млн руб.

Никита Маркелов

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