Прокуратура объявила предостережение главе минприроды Республики Алтай за пожары

Министр природных ресурсов и экологии Республики Алтай получил предостережение от природоохранной прокуратуры после проверки исполнения законодательства в сфере охраны лесов от пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурорская проверка показала, что минприроды республики не принимает достаточных мер по исполнению судебных решений, по которым до 31 декабря 2024 года необходимо привести в соответствии с нормативами количество лесопожарной техники, водосливных устройств для вертолетов и лесных пожарных.

Пресс-служба минприроды Республики Алтай сообщает, что, по данным на 26 июля, с начала пожароопасного сезона в лесном фонде региона возникло пять лесных пожаров на общей площади 12,41 га. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 56 возгораний на площади 421,01 га. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, действующих лесных пожаров в настоящее время на территории республики нет. Пресс-служба ведомства также сообщает, что в августе 2024 года в республике ожидается повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности.

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Кирилл Вериго