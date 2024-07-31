В Саратовской области аграрии испытывает нехватку кадров

Спикер регионального парламента Михаил Исаев выразил серьезную обеспокоенность дефицитом кадров в сельском хозяйстве Саратовской области. По мнению политика, ситуация на рынке труда тормозит рост развития сектора.

Механизмы популяризации сельского труда работают неэффективно, уверен господин Исаев. По его словам, выпускники вузов и сузов не имеют представления о современном уровне технической оснащенности сельскохозяйственных предприятий. Также многих пугает низкая заработная плата.

«В прошлом году Аграрный университет выпустил 169 ветеринаров, а профессиональные образовательные учреждения подготовили 400 трактористов»,— привел статистику первый заместитель министра сельского хозяйства региона Дмитрий Уполовников. При этом в сельхозорганизациях открыто 1,5 тыс. вакансий. Всего в аграрном секторе региона заняты 47 тыс. человек. По состоянию на 24 июля открыто 104 вакансии тракториста-машиниста.

В качестве стимула для молодых специалистов, господин Уполовников напомнил о действующей в регионе программе выплат молодым аграриям: выпускники вузов могут получить 320 тыс. руб., а выпускники колледжей — 150 тыс. руб. В 2023 году выплаты получили 32 выпускника. С 2012 года через программу прошло 470 человек, которые суммарно получили 121 млн руб.

Никита Маркелов

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