В Красноярске инспектора ПДН отстранили от службы после скандала с ребенком

В Красноярске инспектора по делам несовершеннолетних МУ МВД отстранили от службы на время проведения проверки. Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудница силовых структур позволила себе грубые выражения в присутствии несовершеннолетнего и его официального представителя. Она проводила проверку по конфликта между детьми.

По данным источника «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о Евгении Шалыгиной.

«Руководство управления встретилось с родителями, обстоятельно разобрали сложившуюся ситуацию, а также проинформировали их о принятых решениях«, - говорится в сообщении.

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Александра Стрелкова