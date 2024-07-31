Приезжего с собственным огородом для выращивания конопли задержали в Сочи

В Центральном районе Сочи сотрудники ОНК совместно с ППС задержали 34-летнего жителя Иркутской области, у которого обнаружили парник с коноплей. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В ходе обыска дома подозреваемого удалось найти свертки с гашишем общей массой более 100 граммов и пакет с 16 граммами героина. В одной из комнат оперативники также обнаружили небольшой парник, в котором мужчина выращивал коноплю.

Установлено, что задержанный приобрел гашиш и героин через интернет для последующей продажи. Наркосодержащие растения житель Иркутской области выращивал для личного употребления.

Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере). Сейчас мужчина находится под стражей.

Мария Удовик

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