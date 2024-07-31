«Транснефть» запустила нефтеперекачивающую станцию в Ачинске за 3,8 млрд рублей

АО «Транснефть - Западная Сибирь» завершила проект реконструкции Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) и строительство новой нефтеперекачивающей станции (НПС).

В рамках проекта по увеличению мощностей расширена пропускная способность нефтепроводов до 65 млн тонн нефти в год на участке от Анжеро-Судженска до Ачинска и до 58 млн т нефти в год на участке от Ачинска до Тайшета. Проектная мощность этих участков до ремонта составляла около 59 млн т нефти в год (участок от Анжеро-Судженска до Ачинска) и 53 млн т нефти в год (участок от Ачинска до Тайшета). Стоимость работ составила 3,8 млрд руб.

«По итогам модернизации на Ачинской ЛПДС построены четыре производственных здания общей площадью почти 2 тыс. кв. м., в том числе магистральная насосная станция, котельная, насосная станция пожаротушения и операторная», - рассказали в пресс-службе компании.

Новая магистральная насосная станция позволит загрузить восточный нефтепровод в случае снижения объемов добычи нефти в Восточной Сибири.

Проект направлен на развития системы магистральных трубопроводов и обеспечение безальтернативных поставок сырья в восточном направлении. Помимо модернизации Ачинской ЛПДС в рамках проекта «Транснефть» обновила инфраструктуры других перекачивающих станций в Красноярском крае - на Рыбинской ЛПДС, Кемчугской и Пойменской НПС, НПС Каштан и НПС «Вознесенка».

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Лолита Белова