Лаборатория проверяет асфальтобетон отремонтированных дорожных объектов Сочи

В Сочи продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого уже завершили ремонт на 46 объектах из 59 запланированных. Процесс обновления находится под контролем на всех этапах, начиная от визуальных проверок до отбора и анализа проб асфальта, который используется для ремонта автомобильных дорог, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Директор департамента транспорта Александр Кулик уточнил, что в ходе реализации проекта на курорте проводят всесторонний мониторинг качества дорожных работ. Сотрудники независимой лаборатории регулярно отбирают образцы асфальтобетона. Эти образцы отправляют в лабораторию для проведения подробных исследований, результаты которых позволят оценить технико-эксплуатационные качества покрытия. Также специалисты проверяют соответствие дорожных знаков, разметки и ограждений нормативным требованиям.

В Лазаревском районе Сочи уже завершили ремонт на 27 из 36 намеченных участков. Работы на оставшихся девяти участках находятся на стадии завершения. Перечень участков, подлежащих ремонту, составляют с учетом результатов диагностики и обращений местных жителей.

Мария Удовик

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