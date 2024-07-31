Депутат Госдумы призвал не платить подрядчику за реконструкцию «Липок»

Депутат Госдумы Николай Панков потребовал от заказчика реконструкции сада «Липки» в Саратове не оплачивать работы подрядчику до устранения всех недочетов. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Господин Панков отметил, что несмотря на открытие сада для посетителей, в нем до сих пор наблюдаются проблемы: неработающие фонтаны, разрушенная плитка, сколы на бордюрах. Он подчеркнул, что от заказчика требуется более принципиальная позиция и недопустимо принимать объект с недостатками.

Заказчиком по муниципальному контракту выступает МАУК «Дирекция парков и скверов города Саратова». Подряд на реконструкцию за 60 млн руб. получило ООО «Трест 7». Сад частично закрыли в мае, в начале недели мэрия Саратова сообщила, что горожане снова могут посещать «Липки».

Никита Маркелов

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