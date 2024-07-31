В Сочи отремонтировали 660 метров дороги на улице Калинина

В Сочи завершили ремонтные работы на улице Калинина в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Обновление коснулось участков от улицы Просвещения до Ленина и от Куйбышева до Жемчужной, которые являются подъездом к морю. На этих участках также находятся объекты потребительской и санаторно-курортной отрасли, сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Фото: пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи

На протяжении 660 м специалисты выполнили фрезерование старого покрытия, устранили просадки и отремонтировали верхний слой дороги. В ходе работ также нанесли новую дорожную разметку и установили знаки.

Особое внимание уделили доступности для маломобильных граждан. Вдоль улицы Калинина обустроили специальные съезды, у пешеходных переходов занизили бордюры.

В рамках национального проекта в этом году в Сочи планируют отремонтировать 59 участков дорог. Общая протяженность обновленных объектов составит более 39 км.

Мария Удовик

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