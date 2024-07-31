В Железногорске осуждены двое подростков за участие в диверсии

В Железногорске (Красноярский край) вынесен приговор троим участникам диверсионного акта, сообщает УФСБ региона. Фигуранты дела – 20-летний местный житель и двое подростков 15 и 16 лет.

Обвиняемые, по данным следствия, в 2023 году подожгли релейный шкаф на путях необщего пользования, принадлежащих ФГУП «Горно-химический комбинат». По этим путям перевозятся товары для жизнеобеспечения города и спецгрузы. Установлено, что фигуранты дела выполняли поджог по заданию спецслужб Украины. За свои действия они получили 25 тыс. руб.

По статье о диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ) старший из фигурантов получил 12 лет строгого режима, из них два года он проведет в тюрьме. Подростки помещены в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Там они будут находиться до достижения 18 лет.

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Илья Николаев