Двух парапланеристов привлекли к ответственности за полет на курорте Манжерок

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Республике Алтай двух парапланеристов привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в июне 2024-го нарушители вместе с пассажирами произвели полеты с горы Синюха на территории курорта «Манжерок».

По данным ведомства, парапланеристы вылетели в районе диспетчерской зоны аэродрома города Горно-Алтайска. При этом у них отсутствовала постоянная двухсторонняя радиосвязь с органом обслуживания воздушного движения.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее новосибирского спортсмена также привлекли к административной ответственности за незаконный полет на параплане с вершины горы Белуха в Республике Алтай. Пилот не получил разрешения органов аэронавигации на использование воздушного пространства.

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Александра Стрелкова