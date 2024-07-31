Наемникам наркоторговцев не подошли сроки

Иркутский областной суд вынес приговор в отношении пятерых жителей столицы Приангарья, обвиняемых в бандитизме, похищении людей, незаконном хранении оружия и причинении тяжкого вреда здоровью. Лидеру группировки присудили 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Установлено, что участники преступной группы, самому старшему из которых 25 лет, а младшему 20 лет, работали в интересах интернет-магазина, распространявшего наркотики. В их обязанности входило похищать и избивать так называемых «закладчиков», если последние недобросовестно выполняли свою работу. Всего от рук наемников пострадало 17 человек. Свою вину подсудимые не признают, их адвокаты намерены обжаловать приговор. Основным мотивом для этого они называют «слишком суровое наказание, несоразмерное содеянному».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК России по Иркутской области Фото: Пресс-служба СУ СК России по Иркутской области

Обвинительный приговор в отношении пятерых жителей Иркутска в возрасте от 20 до 25 лет вынес Иркутский областной суд. Братья Карен и Тигран Еганяны, Нихад Рашад оглы Тагаидзе, Владислав Стельмашенко, а также Никита Токарев признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм).

«Суд установил, что житель Иркутска из корыстных побуждений создал банду, в состав которой вовлек четырех своих знакомых. С октября 2021 года по апрель 2022 года они за денежное вознаграждение с применением оружия совершили 13 похищений граждан в Иркутске и Иркутской области. Члены банды применяли к потерпевшим насилие и действия, унижающие их честь и достоинство, одному из них причинили тяжкий вред здоровью. Всего от их преступных действий пострадало 17 граждан»,— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Преступные действия банды были пресечены сотрудниками полиции, уголовное дело вели следователи СУ СК России по Иркутской области.

Как добавляет пресс-служба регионального СКР, похищение граждан имело определенный мотив. «Молодые люди неофициально работали в интернет-магазине. В их обязанности входило решение конфликтных ситуаций, связанных с деятельностью магазина»,— сообщают в СКР Приангарья. Следователями при содействии сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Иркутской области установлены все обстоятельства совершенных преступлений, проведены следственные действия с осужденными и 17 потерпевшими, более 20 судебных экспертиз, допрошены более 50 свидетелей. Ранее приговором областного суда был осужден еще один участник группы, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство. Ему назначено три года восемь месяцев строгого режима.

Источник «Ъ-Сибирь», знакомый с ходом расследования, сообщил, что интернет-магазин продавал наркотические средства. «Представители руководства магазина наняли одного из указанных молодых людей, он привлек знакомых. Вместе они наказывали недобросовестных “закладчиков” — тех, кто присваивал себе товар или выручку. Граждан вывозили в безлюдное место, жестоко избивали, обливали зеленкой. Издевательства снимали на видеокамеру для отчета заказчикам и устрашения других “закладчиков”. Одному из пострадавших сломали ребра», - рассказал подробности дела источник. По его информации, «организаторы интернет-магазина не установлены».

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области указала, что за свои действия члены банды получали вознаграждение. Их доход в общей сложности составил более 230 тыс. руб.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил лидера группировки Тиграна Еганяна к 16 годам лишения свободы. Нихад Рашад оглы Тагаидзе получил 15 лет, Карен Еганян – 12 лет. Наказание они должны отбывать в колонии строгого режима. Помимо этого, молодые люди должны выплатить штрафы в размере от 400 тыс. до 700 тыс. руб. Владислав Стельмашенко получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Никита Токарев — пять лет лишения условно с испытательным сроком четыре года. Все подсудимые, кроме последнего не признали свою вину. Приговор не вступил в законную силу.

Источник «Ъ», знакомый с ходом судебного процесса, сообщил, что приговор обвиняемые выслушали молча и «относительно спокойно». Эмоционально реагировали только родственники, находящиеся в зале суда, некоторые из них «рыдали в голос».

Адвокат одного из обвиняемых Алексей Золотухин в разговоре с «Ъ» сообщил, что приговор областного суда будет обязательно обжалован в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции в Новосибирске. «Дело в том, что сторона защиты и сами обвиняемые несогласны с суровостью приговора. Он не соответствует вменяемым деяниям»,— прокомментировал он.

Влад Никифоров, Иркутск