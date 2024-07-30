Полиция Сочи ищет угрожавшего сотруднице ПВЗ мужчину
В Сочи полицейские проводят проверку после появления в соцсетях информации о мужчине, угрожавшем сотруднице пункта выдачи товаров маркетплейса. В Telegram-каналах сообщается, что инцидент произошел утром 23 июля в одном из ПВЗ Wildberries в Адлерском районе.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сообщается, что некий мужчина якобы не получил свою посылку, нагрубил молодой сотруднице и грозился расправой. Действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения.
«Обращение по данному факту в полицию не поступало, зарегистрировано инициативно. Сейчас правоохранители реализуют специальные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника. Проводится проверка»,— рассказали в пресс-службе УВД курорта.
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