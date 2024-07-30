Полиция Сочи ищет угрожавшего сотруднице ПВЗ мужчину

В Сочи полицейские проводят проверку после появления в соцсетях информации о мужчине, угрожавшем сотруднице пункта выдачи товаров маркетплейса. В Telegram-каналах сообщается, что инцидент произошел утром 23 июля в одном из ПВЗ Wildberries в Адлерском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщается, что некий мужчина якобы не получил свою посылку, нагрубил молодой сотруднице и грозился расправой. Действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения.

«Обращение по данному факту в полицию не поступало, зарегистрировано инициативно. Сейчас правоохранители реализуют специальные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника. Проводится проверка»,— рассказали в пресс-службе УВД курорта.

Вячеслав Рыжков

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