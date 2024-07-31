Абаканца направили на принудительное лечение за звонок о «минировании» ТЭЦ

В Абакане 50-летнего мужчину с алкогольной зависимостью направили на принудительное лечение за ложные сообщения о готовящемся теракте (207 УК РФ) на ТЭЦ 9 января этого года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Мужчина, страдающий алкогольной зависимостью, сделал звонок в состоянии тяжелого похмелья, утверждая, что видел женщину, которая якобы готовила взрыв. Позже выяснилось, что это была галлюцинация»,— говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции сообщили, что 39-летнему жителю Черногорска в Республике Хакасия назначили четыре месяца ограничения свободы. В январе он так же в состоянии опьянения сообщил о бомбе, заложенной в многоквартирном доме на улице Пушкина, где сам проживает. По его словам, он услышал подозрительный разговор в подъезде и решил сообщить об угрозе.

Кирилл Вериго