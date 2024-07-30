Пассажирке рейса Сочи — Красноярск вернули деньги за некомфортный перелет

Авиакомпания «Нордстар» после вмешательства Роспотребнадзора вернула пассажирке рейса Сочи — Красноярск 80 тыс. руб. за некомфортный перелет. Переноска с ее собакой не поместилась на одном сиденье, рассказали в пресс-службе управления надзорного органа по Красноярскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В жалобе заявительница указала, что приобрела три билета на рейс на двух человек и домашнего питомца. В аэропорту они благополучно прошли регистрацию на рейс и при досмотре к ним не было никаких замечаний. Однако при посадке оказалось, что переноска не поместилась на одном сиденье, ее пришлось поставить таким образом, что она частично разместилась на соседнем месте. При этом габариты контейнера с животным пассажира соответствовали габаритам, установленным авиакомпанией, отметили в ведомстве. Женщина пожаловалась, что во время полета она вместе с сыном испытывала сильный дискомфорт.

Надзорный орган нашел признаки нарушения в действиях авиаперевозчика. Потребителю рекомендовали обратиться в суд, чтобы вернуть деньги. Специалисты управления на заседании дали показания в пользу заявительницы. В итоге по мировому соглашению ей выплатили 80 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

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